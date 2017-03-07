Российские гаишники на машинах с мигалками массово поздравили женщин с 8 Марта

Видео: 31 mvd / YouTube

Сотрудники ГИБДД запустили в сети флешмоб, в рамках которого массово поздравили российских женщин с 8 Марта. Один из первых роликов с участием белгородских гаишников был опубликован 6 марта на YouTube-канале 31 mvd.

На видео сотрудники ГИБДД УВД по Белгородской области выстроили служебные автомобили в фразу «8 марта», включили мигалки и сняли поздравление с помощью квадрокоптера. «Как же здорово придумали! Очень приятно увидеть родной город в свете мигалок в таком контексте», — прокомментировали ролик пользователи YouTube.

Видео: блокнот+ / YouTube

К флешмобу присоединились и гаишники из Воронежа, которые расставили машины с включенными мигалками в виде цифры восемь. «Таким образом, мы обращается к прекрасной половине человечества и желаемым им безопасности на дорогах», — говорится в описании к видео.

Подобные акции также прошли в Оренбурге, Орле, Калининграде, и Челябинске.

Кроме того, как сообщает телеканал «360», в подмосковном Одинцове сотрудники ГИБДД останавливают на дороге водителей-женщин, чтобы подарить им тюльпаны.