Необычную солнечную вспышку засняли на видео

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США засняло на видео необычную солнечную вспышку. Явление прошло на значительном расстоянии от Земли, поэтому никак не отразилось на навигационных системах и связи, пишет DailyMail. Кадры были получены экспертами в инфракрасной области спектра.

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Солнечная вспышка — процесс резкого и кратковременного выделения энергии (световой, тепловой и кинетической), охватывающий все слои атмосферы светила. Корональными выбросами массы, в свою очередь, называют гигантские объемы вещества, вылетающие в межпланетное пространство из атмосферы Солнца, которые, долетая до Земли, становятся причиной магнитных бурь.