Долги украинцев перед бюджетом выросли в четыре раза до 2,2 миллиарда долларов

Долги украинцев по налогам перед госбюджетом Украины с 2014 по 2016 годы выросли в 3,8 раза и составили 59 миллиардов гривен (около 2,2 миллиарда долларов). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Счетной палаты страны.

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«Мероприятия, которые проводили фискальные органы с целью предупреждения роста налогового долга и непосредственно его взыскания с налогоплательщиков, не только не привели к снижению темпов его роста или его сокращению, а долг по налогам, сборам и платежам в государственный бюджет в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 года достиг почти 59 миллиардов гривен», — приводит агентство сведения контрольного ведомства.

Основная часть налогового долга сформирована из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей — их доля в общем объеме задолженности составила 88 процентов.

В 2016 году дефицит бюджета Украины составил 70,13 миллиарда гривен. За год он вырос в 1,6 раза. С учетом того, что в прошлом году объем экономики страны составил 2,4 триллиона гривен, дефицит бюджета равен трем процентам ВВП.