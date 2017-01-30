Президент Украины попросил немцев быстрее раскупать госсобственность

Немецким инвесторам необходимо активнее участвовать в приватизации на Украине. С соответствующим заявлением президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям деловых кругов Германии, сообщает в понедельник, 30 января, сайт главы государства.

Материалы по теме «Прожрать, пропить и украсть» Почему Украина опять рискует остаться без денег МВФ

Порошенко также заявил, что создание условий для безопасного инвестирования в страну — чрезвычайно важная для властей задача.

Как сообщает пресс-служба президента, во встрече приняли участие представители немецких банков, телекоммуникационных, строительных и агропромышленных компаний.

По данным Фонда госимущества Украины, в 2016 году бюджет страны получил от приватизации 189 миллионов гривен (почти семь миллионов долларов). При этом государство планировало получить 331 миллион гривен (12 миллионов долларов).

В апреле прошлого года Порошенко пригласил японских инвесторов поучаствовать в приватизации на Украине.