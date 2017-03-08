Тулеев пожаловал кемеровским матерям-бюджетницам дополнительные выходные

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о введении дополнительных выходных дней для матерей-бюджетниц. Об этом сообщает РИА Новости.

По решению губернатора, кузбасские женщины, занятые в бюджетной сфере и воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут, не теряя заработной платы, не выходить на работу 1 июня (День защиты детей) и 1 сентября (День знаний). По его словам, такая мера позволит женщинам проводить школьников и воспитанников детских садов на учебу или на каникулы.

«Уверен, от такой нашей целенаправленной политики выиграют все, и, прежде всего, семья, дети. Ведь ничто не заменит ребенку материнскую заботу, ласку, внимание. А по большому счету выигрывает все общество, ведь чем больше времени вы будете заниматься воспитанием своих ребятишек, тем меньше будет у нас подростковая преступность, наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность», — поведал Тулеев в праздничном телепоздравлении в честь Международного женского дня.

Глава региона также отметил, что в 2017 году Кузбассу удалось сохранить все областные льготы для женщин, в частности, льготы по жилью, отдыху и лечению детей.