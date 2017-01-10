Кемеровский губернатор насмешил соцсети призывом не «кошмариться» из-за кризиса

Пользователи соцсетей обратили внимание на новогоднее обращение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который призвал жителей региона не «кошмариться» из-за кризиса, а искать положительные стороны в изменившейся реальности. В частности, радоваться урожаю, которого хватит, чтобы прожить ближайший год.

«Чего бояться-то? В принципе-то нечего. Ну давайте смотреть. Хлеб есть, миллион тонн зерна собрали. Картошки — вот так (сделал жест, означающий, что картофеля собрали предостаточно — прим. «Ленты.ру»). Овощи есть. Этих запасов нам хватит на весь год», — подметил Тулеев.

Главная ценность прошедшего года в том, что жители «стали богаче в простом человеческом счастье», заключил он.

Слова Тулеева вызвали насмешки со стороны блогеров. Некоторые предположили, что жителям Кемерово для шикарной жизни не хватает еще крапивы, которую можно использовать в пищу.

Обращение Тулеева длится 8,5 минуты, оно доступно на YouTube.

Тулеев — старейший российский губернатор. Впервые он занял этот пост в 1997 году, получив на выборах более 94 процентов голосов. Абсолютное большинство было за него и в 2001 году, а на следующие сроки его назначал президент России.