Директор ДК в Первомайске умер во время поздравления женщин с 8 Марта

Директор первомайского Дома культуры в Ивановской области Михаил Виноградов скончался от сердечного приступа на сцене, поздравляя женщин с 8 Марта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила РИА Новости художественный руководитель учреждения Надежда Елистратова.

По словам собеседницы агентства, Виноградов чувствовал недомогание до выхода на сцену, но все равно захотел произнести речь.

«Он вышел от мужчин поздравить присутствующих в зале женщин. Сказал всего две фразы: "Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем наш праздничный вечер!" И все. Ему стало плохо, он схватился за пюпитр, у него там лежали стихи, которые он должен был читать, стал падать», — рассказала она.

Присутствующие в зале медики дали Виноградову лекарства, которые были у директора с собой, отметила художественный руководитель.

«Врачи скорой помощи тоже попытались его реанимировать, но вскоре констатировали смерть… Это был шок. Конечно, мы всех людей распустили, извинились», — добавила Елистратова.

Виноградов находился в должности руководителя ДК около 20 лет. Прощание с директором пройдет в учреждении 10 марта.