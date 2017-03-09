H&M запустил джинсовую коллекцию унисекс

Шведский масс-маркетный бренд H&M запустил первую в истории марки коллекцию одежды-унисекс из денима. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Harper's Bazaar. «Сегодня мы видим, что в демократичном повседневном стиле вообще нет никаких границ и условностей. И это правильно. Мода должна быть инклюзивной», — прокомментировали представители бренда.

Коллекция получила название Denim United. В нее вошли брюки, куртки, рубашки и комбинезононы, а также толстовки с высокой горловиной. Цены на одежду пока не называются.

Фото: пресс-служба H&M 1 /5

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме. С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Viktor & Rolf, Роберто Кавалли и другими.