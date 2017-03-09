Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности

Жительница индийского города Амритсар, которая впервые стала матерью в 72 года, рассказала о проблемах со здоровьем, от которых начала страдать после беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Далджиндер Каур (Daljinder Kaur) родила первенца в апреле 2016 года. С тех пор женщина страдает от повышенного давления, слабых суставов и быстро устает. Врачи прописали ей лекарства и посоветовали придерживаться диеты.

Индианка перестала кормить сына Армаана грудью через три месяца после его рождения, потому что у нее закончилось молоко. Несмотря на небольшой вес малыша, медики рассчитывают, что со временем ребенок его наберет. Отмечается, что младенец научился ползать.

Пожилой женщине удалось забеременеть после того, как она в течение двух лет проходила курс экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Ее 80-летний супруг Мохиндер Сингх Гилл (Mohinder Singh Gill) стал биологическим отцом ребенка.

Известно, что Каур повторила достижение Раджо Деви Лохан (Rajo Devi Lohan). В ноябре 2008 года она стала самой пожилой женщиной в мире, которая забеременела с помощью процедуры ЭКО. Лохан, которой на тот момент было 70 лет, чуть не умерла из-за осложнений, вызванных родами.