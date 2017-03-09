Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу

Конгресс США принял закон, определяющий политику НАСА на ближайшие пять лет, а также бюджет агентства на 2017 финансовый год, который начнется в апреле. Документ, как ожидается, подпишет президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Space News.

Палата представителей поддержала законопроект 7 марта, а сенат — 17 февраля. Бюджет НАСА на 2017 финансовый год составляет 19,5 миллиарда долларов.

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В пятилетнем плане предусматривается продолжение работ по подготовке миссии на Марс (предполагается высадка астронавтов на планету), которая намечена на 2030-е года. Проект ARM (Asteroid Redirect Mission) по транспортировке фрагмента астероида на орбиту вокруг Луны предлагается свернуть.

Конгрессмены также предлагают скорее освободиться от зависимости от услуг России по доставке астронавтов на Международную космическую станцию. В случае задержек запуска пилотируемых аппаратов Dragon V2 и Starliner планируется задействовать более дорогой лунно-марсианский корабль Orion.

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Кроме того, Конгресс официально инициировал начало работ по миссии к Европе — спутнику Юпитера, в подледном океане которого может существовать жизнь. В актуальном варианте программа предусматривает несколько пролетов над луной автоматической станцией без спуска на поверхность небесного тела какого-либо зонда.

В законопроекте, со 146-страничным текстом которого ознакомилось Space News, крайне мало сведений о будущем проектов НАСА, посвященных исследованиями Солнца и Земли. Именно связанные с ними подразделения космического агентства изучают вопросы глобального потепления.