США подтвердили переброску в Сирию морпехов и рейнджеров

Власти США действительно направили в Сирию 400 морских пехотинцев и армейских рейнджеров для штурма сирийского города Ракка — «столицы» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в командовании международной коалиции, заявление пресс-службы передает Reuters.

Помимо личного состава, в Сирию перебросили 155-миллиметровые артиллерийские орудия, которые будут отданы в распоряжение морпехов. «У нас была беспрерывная кампания по уничтожению вражеской инфраструктуры и живой силы с помощью авиации. Новые возможности позволят нам проводить ее еще эффективнее», — рассказал агентству по телефону пресс-секретарь коалиции Джон Дорриан.

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Он также отметил, что операция по окружению города идет очень быстро и может быть завершена в течение нескольких недель. Союзные коалиции Демократические силы Сирии (включающие в себя арабские и курдские вооруженные формирования) отрезали последнюю крупную дорогу, соединяющую Ракку и Дэйр-эз-Зор.

Ранее 9 марта агентство сообщало, что администрация президента Дональда Трампа также рассматривает возможность развертывания до тысячи военнослужащих в Кувейте в качестве резерва для борьбы с ИГ. По информации источников, такой шаг обеспечит командованию на местах большую гибкость в реагировании на непредвиденные угрозы на поле боя.