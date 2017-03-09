СМИ узнали о переброске в Сирию американских морпехов

США перебросили несколько сот морских пехотинцев в Сирию для поддержки наступления на город Ракка, являющийся де-факто столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне.

Военнослужащие 11-й экспедиционного отряда морской пехоты, по данным издания, отправились в Сирию на кораблях ВМС еще в октябре прошлого года с базы в Сан-Диего, Калифорния. Их задача — организовать огневые точки для артобстрелов позиций террористов из 155-миллиметровых гаубиц M777.

Как отметил источник, переброска морпехов не связана с планом нового президента США Дональда Трампа по разгрому ИГ. В Пентагоне официально отказались комментировать данную информацию, сославшись на соображения безопасности, передает РИА Новости.

Reuters сообщает, что администрация Трампа также рассматривает возможность развертывания до 1 тысячи военнослужащих в Кувейте в качестве резерва для борьбы с «Исламским государством». По информации источников агентства, такой шаг обеспечит командованию на местах большую гибкость в реагировании на непредвиденные угрозы на поле боя.

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27 февраля стало известно, что Министерство обороны США отправило в Белый дом предложения по усилению борьбы с ИГ.

В документе содержатся меры военного, финансового и дипломатического характера. Для обсуждения данных инициатив назначена специальная встреча, в которой примут участие высокопоставленные чиновники американской администрации.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против отрядов боевиков ИГ. До настоящего времени в наземных боевых действиях были задействованы только силы американского спецназа.