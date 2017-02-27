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Пентагон направил Трампу предложения по усилению борьбы с ИГ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Министерство обороны США отправило в Белый дом предложения по усилению борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

В документе содержатся меры военного, финансового и дипломатического характера. Для обсуждения данных инициатив назначена специальная встреча, в которой примут участие высокопоставленные чиновники американской администрации.

Как уточнил источник, подготовку данных предложений президент США Дональд Трамп поручил экспертам из Пентагона месяц назад.

23 января сообщалось, что американское руководство не исключает проведения совместных с Россией операций в Сирии, в частности направленных против ИГ. «Если есть путь, позволяющий нам бороться с ИГ вместе с любой страной, будь то Россия или какое бы то ни было иное государство, и у нас есть общий национальный интерес, конечно, мы этим воспользуемся», — заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против отрядов боевиков ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. В октябре прошлого года между странами был заключен меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.

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