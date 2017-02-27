Пентагон направил Трампу предложения по усилению борьбы с ИГ

Министерство обороны США отправило в Белый дом предложения по усилению борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

В документе содержатся меры военного, финансового и дипломатического характера. Для обсуждения данных инициатив назначена специальная встреча, в которой примут участие высокопоставленные чиновники американской администрации.

Как уточнил источник, подготовку данных предложений президент США Дональд Трамп поручил экспертам из Пентагона месяц назад.

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23 января сообщалось, что американское руководство не исключает проведения совместных с Россией операций в Сирии, в частности направленных против ИГ. «Если есть путь, позволяющий нам бороться с ИГ вместе с любой страной, будь то Россия или какое бы то ни было иное государство, и у нас есть общий национальный интерес, конечно, мы этим воспользуемся», — заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против отрядов боевиков ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. В октябре прошлого года между странами был заключен меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.