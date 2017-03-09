Подмосковная учительница уволилась после скандала со шпагатом на барной стойке

Учительница физкультуры Томилинской школы №19 Люберецкого района Подмосковья Юлия Рывкина уволилась после размещения в социальных сетях фотографий «аморального характера». Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе администрации Люберецкого муниципального района.

По словам директора школы Татьяны Кирьяковой, решение уволить Рывкину приняло руководство, но девушка самостоятельно написала заявление. Руководитель учебного заведения уточнила, что сотрудничество в Рывкиной прекратили именно из-за «громкой истории с ее фотографиями аморального характера в соцсети».

«Для учителя недопустимо выставлять такие снимки со спиртным, сигаретами в социальные сети, которые просматривают ее же ученики», — заявила Кирьякова.

Скриншот: «ВКонтакте»

Директор полагает, что увольнение преподавателя послужит уроком для других педагогов.

Рывкиной 25 лет. Она проработала в школе поселка Томилино около двух лет. Девушка занималась гимнастикой и чирлидингом, организовывала для детей спортивные соревнования и массовые мероприятия.

После скандала девушка удалила со страницы во «ВКонтакте» компрометирующие снимки.

