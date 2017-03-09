Недовольная подарком на 8 Марта учительница из Сочи уволилась

Педагог сочинской гимназии, отправившая родителям учеников эсэмэс о своем недовольстве «скромным» подарком на 8 Марта, уволилась из школы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор учебного заведения Игорь Никитин.

Скриншот сообщения, отправленного классной руководительницей родителям школьников, появился в соцсетях. «Огромное спасибо за мое скромное (5000) поздравление на 8 Марта. Честно — очень хочу вернуть обратно!» — пишет она. Также женщина предлагает найти нового педагога на свое место.

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История стала поводом для активного обсуждения на форуме «Привет, Сочи». Большинство пользователей обвиняет учительницу в меркантильности и называет профнепригодной.

Никитин заявил, что не оправдывает поступок бывшей подчиненной, и она, по его словам, «не думала головой, что она пишет, куда она пишет, с кем она разговаривает». Однако он считает, что у истории был подтекст. По его словам, педагог учила детей со второго класса, добилась от учеников высоких результатов, и ее работа так понравилась родителям, что они попросили, вопреки правилам, не менять наставника при переходе в среднее звено. «В начальной школе все праздники проходили вместе. А тут пятый класс, 8 Марта, учителю подарили конверт», — пояснил он.

«Вопрос был не о том, что пять тысяч это недостаточно, а просто подаренный конверт был для Эллы Геннадьевны не элементом внимания и ценностью», — считает директор гимназии.

Учительница признала, что автором сообщения была именно она, передает kp.ru.