Физрук подмосковной школы уволилась после скандала с откровенными фото

Учительница томилинской средней школы №19 (Люберецкий район Подмосковья) уволилась в связи с разгоревшимся скандалом вокруг ее фотографий в соцсети. Об этом телеканалу «Звезда» заявила директор образовательного учреждения Татьяна Кирьякова.

По ее словам, педагог по физкультуре работала в этой школе около года, и за это время к ней не было никаких претензий.

Как полагает Кирьякова, то, что коллектив вовремя не отследил публикации преподавателя, является упущением.

«Да, фотографии, где изображен алкоголь, — это противоречит нормам. Поэтому, к сожалению, сегодня приняли решение, что она увольняется» — отметила директор. Она утверждает, что на такой шаг 25-летняя учительница пошла по своей инициативе.

«Молодая девочка, которая занимается гимнастикой, занимается чирлидингом, является тренером, выступает на всех соревнованиях и привозит первые места отовсюду. Поэтому дети ее очень любят и родители, поэтому для нас это оказалось абсолютной неожиданностью», — заключила Кирьякова.

Агентству РИАМО директор рассказала, что фотографии на странице педагога были размещены пять лет назад, когда та еще была студенткой. На снимках ей 19 лет.

На кадрах, которые растиражировали СМИ, она запечатлена в откровенных нарядах в ночном клубе. Кроме того, на некоторых снимках демонстрируются бутылки с алкоголем и сигареты. После того как фото попали в прессу, родители учащихся потребовали от администрации школы уволить преподавателя, добавляет «Звезда».

