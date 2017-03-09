Спорт
 

Команда Свердловской области выиграла Всероссийскую зимнюю Спартакиаду инвалидов

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Команда Свердловской области с результатом 4923.8 балла одержала победу в итоговом зачете II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, проходившей с 1 по 9 марта в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На второй строчке в командном протоколе завершили выступления спортсмены Удмуртской республики (4461.6 баллов). В последний рабочий день Спартакиады сборная Санкт-Петербурга добралась до третьего места (2539.5 баллов), опередив команду Московской области (2398).

В общей сложности в соревнованиях приняли участие представители 30 региональных команд. Соревнования проходили в трех дисциплинах: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (горнолыжный спорт, следж-хоккей, лыжные гонки), спорт глухих (горнолыжный спорт, хоккей с шайбой, сноуборд, лыжные гонки), спорт слепых (горнолыжный спорт, лыжные гонки).

Первая Спартакиада прошла в Ижевске марте 2013 года.

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