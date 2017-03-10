Дэнни Де Вито и Ева Грин снимутся в фильме Тима Бертона про слоненка Дамбо

Американский актер Дэнни Де Вито ведет переговоры по поводу участия в игровой ленте по мотивам мультфильма «Дамбо». Об этом сообщает Variety.

Де Вито предположительно исполнит роль инспектора циркового манежа. Режиссером фильма выступит Тим Бертон.

Также продолжаются переговоры с актрисов Евой Грин, которая может сыграть воздушную гимнастку.

Ранее сообщалось, что роли в картине предложили американским актерам Уиллу Смиту и Тому Хэнксу.

Сценарий напишет Эрен Крюгер, работавший над второй, третьей и четвертой частями «Трансформеров».

Фильм будет построен на актерской игре с использованием элементов компьютерной графики.

Оригинальный мультфильм студии Disney вышел на экраны в 1941 году. В центре сюжета — цирковой слоненок-изгой. Картина получила премию «Оскар» за лучшую музыку.