Силовые структуры
 

В Минобороны рассказали о поступающих на вооружение самолетах Су-34

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Су-34
Су-34

Воздушно-космические силы России получат в 2017 году 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов при посещении Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Общий объем заказа составит 92 таких самолета, добавил он.

Ранее о планах поставки в Вооруженные силы 16 самолетов Су-34 в текущем году сообщал источник «Интерфакса».

«График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем», — подчеркнул замминистра.

Борисов отметил высокие характеристики бомбардировщика Су-34. «Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения», — отметил генерал.

С 2018 года авиазавод начнет модернизацию Су-34. «Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной корпорации планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы», — сказал Борисов.

«Думаю, что еще не раскрыты все возможности этого самолета. Это в первую очередь связано с тем, что мы сейчас завершаем ряд опытно-конструкторских работ по адаптации к нему новых авиационных средств поражения», — отметил замглавы военного ведомства.

Также Борисов отметил большой экспортный потенциал Су-34. По его словам, многие страны уже «начинают проявлять неподдельный интерес к этому самолету».

На данный момент ВКС России получили уже около сотни самолетов Су-34. На сегодняшний день он является основным ударным самолетом тактической авиации, строящимся в России. Машины этого типа заменяют в строевых частях бомбардировщики Су-24М советской постройки. Кроме того, в ноябре 2015 года стало известно, что на базе его планируется создать специализированные самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.

Су-34 создан на основе переработанной платформы Т-10, ставшей базовой для истребителей семейства Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и их модификаций. Самолет отличается большим радиусом действия (до 1130 километров в зависимости от вариантов загрузки и профиля полета), оснащен бронированной кабиной и современным прицельно-навигационным комплексом.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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