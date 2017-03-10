В Турции закидали яйцами несостоявшихся убийц Эрдогана

Группа сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана забросала яйцами обвиняемых в покушении на главу государства. Видео с места событий публикует Ruptly. Инцидент произошел около здания суда в юго-западной турецкой провинции Мугла, передает Hürriyet Daily News. Всего по делу проходят 47 сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

В ночь на 16 июля прошлого года в ходе попытки госпереворота ряд военных атаковал отель в Мармарисе, где отдыхал Эрдоган. Нападение было совершено через несколько минут после того, как турецкий лидер покинул здание.