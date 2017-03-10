Тысячи человек в Сеуле отпраздновали отрешение президента от власти

Тысячи человек вышли на улицы столицы Южной Кореи Сеула для того, чтобы отпраздновать вердикт Конституционного суда, утвердившего решение парламента страны об импичменте президента Пак Кын Хе. Многие из митингующих держали в руках плакаты с надписью «Мы победили!». Видео с места событий публикует Ruptly.

Причиной политического скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).