Два человека погибли в ходе столкновений в Сеуле

В столице Южной Кореи — Сеуле, погибли двое участников столкновений, начавшихся после отрешения от власти главы государства Пак Кын Хе. Об этом сообщает «Ёнхап».

Инциденты произошли, когда сторонники бывшего президента попытались прорваться к зданию суда через полицейское оцепление. Один из погибших — 72 летний — мужчина был обнаружен с пробитой головой. Медики оказали ему первую помощь и отправили на скорой в больницу. Однако по пути в клинику пострадавший скончался.

Обстоятельства гибели второго погибшего неизвестны.

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В свою очередь радиовещательная компания KBS уточняет, что ранения в ходе стычек получили восемь человек, один из них находится в критическом состоянии.

Беспорядки в Сеуле начались после того, как Конституционный суд страны утвердил решение парламента об импичменте президента Пак Кын Хе.

Причиной политического скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).