СКР возбудил дело по факту крушения вертолета с россиянами в Стамбуле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Стамбуле, при котором погибли четверо жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц»). «В настоящее время устанавливается местонахождение родственников. 12 марта 2017 года ожидается доставление тел погибших в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских и иных, в том числе генетических экспертиз», — говорится в сообщении.

СКР устанавливает все обстоятельства происшествия, ход расследования взят под контроль руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Крушение вертолета в стамбульском районе Бююкчекмедже произошло 10 марта. По предварительным данным, пилот воздушного судна из-за сильного тумана не смог разглядеть препятствие и врезался в него. Вертолет Sikorsky S-76 упал на шоссе.

На борту разбившегося судна находились семь человек — два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четыре его российские коллеги: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрагаи. Все они погибли.