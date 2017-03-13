Депутат Рады обвинил Москву в осквернении польских могил во Львовской области

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что могилы поляков во Львовской области осквернили по приказу из Москвы. Соответствующую запись он опубликовал в понедельник, 13 марта, на свой странице в Facebook.

«Это сделали нанятые за небольшие деньги граждане Украины по плану, разработанному в городе Москве», — написал парламентарий.

Днем ранее, как сообщал телеканал «112 Украина», были осквернены могилы поляков в селе Подкамень Львовской области. Надгробные памятники облили красной краской, а на центральном кресте написали «Смерть ляхам».

Материалы по теме Волынская грызня Официальный Киев оказался в кольце «политических предателей»

9 февраля глава подкомитета по вопросам безопасности информационных систем комитета Рады Ирина Фриз обвинила Россию в том, что та нагнетает антиукраинские настроения в Польше. Днем ранее во Львове неизвестные забросали бутылками с красной краской польское консульство.

В январе в селе Гута Пеняцкая Львовской области был взорван мемориал полякам, погибшим от рук бойцов дивизии СС «Галичина» и служащих украинской полиции. Колонны с именами погибших раскрашены в цвета украинского флага, под которыми изображены эмблемы войсковых подразделений СС.

