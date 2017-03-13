Орловских баптистов оштрафовали за нарушение норм «пакета Яровой»

В Орловской области суд оштрафовал трех баптистов за нарушение норм «пакета Яровой». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Урицкий районный суд Орловской области признал баптистов виновными в незаконном распространении религиозной литературы, а также в организации религиозных собраний без уведомления Минюста. Они были привлечены к ответственности по статье 5.26 КоАП («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»). Сумма штрафа составила пять тысяч рублей.

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В октябре 2016 года в Орле на 40 тысяч рублей оштрафовали баптистского проповедника из США Дональда Джея Оссеваарде за нарушение норм «пакета Яровой». Его признали виновным в осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Оссерваарде проводил в своем доме встречи для изучения Библии. На мероприятия приходили около 15 человек, состав участников постоянно менялся.

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с сенатором Виктором Озеровым, Госдума приняла летом 2016 года. В частности, согласно документу миссионерская деятельность разрешена только в культовых зданиях и на прилегающей к ним территории, в местах паломничества, кладбищах и крематориях.