Объяснено происхождение окольцованного кентавра

Астрономы из Аргентины и Испании представили наиболее вероятные сценарии формирования кольцевой системы вокруг кентавра (10199) Харикло. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Специалисты рассмотрели три сценария формирования кольцевой системы у (10199) Харикло.

Первая гипотеза предполагает приливное разрушение кентавром своего спутника после того, как он достиг предела Роша. Для этого луна (10199) Харикло должна быть расположена на 6,5 километра дальше от кентавра, чем сегодняшняя кольцевая система. Между тем, астрономы полагают маловероятным, что легкий (10199) Харикло мог бы разрушить свой спутник.

Второй сценарий предполагает столкновение древней луны (10199) Харикло с небесным телом. Осколки, образовавшиеся после подобного события, и могли сформировать кольцевую систему кентавра.

Третий сценарий предполагает столкновение самого (10199) Харикло с небесным телом. Это породило выбросы в окружающее пространство, которые образовали кольцевую систему.

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Кентавры представляют собой группу астероидов, располагающихся между орбитами Юпитера и Нептуна. Два самых крупных таких объектов, (10199) Харикло и (2060) Хирон, имеют кольцевые структуры. В диаметре эти небесные тела превосходят 200 километров.

Ранее ученые предположили, что кольца вокруг кентавров (10199) Харикло и (2060) Хирон возникли в результате гравитационного влияния планет-гигантов.