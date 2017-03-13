Умер помощник Горбачева Анатолий Черняев

Анатолий Черняев — помощник первого президента СССР Михаила Горбачева — скончался в возрасте 95 лет. Причины смерти не сообщаются. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте «Горбачев-фонда», где политик работал с 1992 года.

«Завершился жизненный путь замечательного человека, чьи мысли и дела неразрывно связаны с огромной исторической эпохой», — говорится в некрологе.

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«Его вклад в формирование внешней политики перестройки, в демократизацию страны неоценим. Гласность была для него синонимом честности власти и свободы слова, его кредо, его sine qua non (непременным условием, — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в фонде. Там также назвали отношения, сложившиеся между Черняевым и Горбачевым за годы совместной работы, братскими.

Черняев родился в 1921 году в Москве. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях за освобождение Прибалтики. С 1986 по 1991год работал помощником по международным делам генерального секретаря, затем президента СССР Горбачева. Являлся сторонником одностороннего разоружения Советского Союза, объединения Германии, прекращения помощи Кубе и Вьетнаму, передачи Курильских островов Японии. С 1992 года руководил проектом «Горбачев-фонда» «Документальная история Перестройки. Внешняя политика Перестройки».