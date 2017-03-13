На помощь потерявшему сознание авиапассажиру пришли 20 врачей

В США пассажир потерял сознание в самолете, на котором 20 врачей возвращались с ежегодной медицинской конференции. Об этом сообщает NBC News.

Отставной полковник Военно-воздушных сил США Том Маккей (Tom McCay) упал в обморок во время перелета авиакомпанией Southwest Airlines из Атланты в Хьюстон. Когда его жена обратилась за помощью, к мужчине подошли 20 врачей, которые летели тем же рейсом.

Пять медиков уложили Маккея вдоль трех кресел и стали оказывать ему первую помощь, остальные стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Примерно через 10 минут состояние бывшего летчика стабилизировалось.

«Я потерял сознание. Я слышал, как люди вокруг меня переговаривались о частоте моего пульса. Когда-то я мечтал помочь пилоту за штурвалом, если тот упадет в обморок. Но тем самым пилотом стал я», — поделился с корреспондентами пострадавший.

В феврале сообщалось, что врач российского клуба по хоккею с мячом «Зоркий» (Красногорск) Роман Кухаев спас жизнь пассажиру самолета, следовавшего из Мурманска в Москву.