Кандидат в президенты Франции от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон назвал введение антироссийских санкций ошибкой. Об этом он заявил, отвечая на вопросы слушателей в прямом эфире радиостанции Europe1.

По словам политика, факт того, что Россия отклонилась от [общеевропейских] норм, бесспорен. Однако Европа изначально проводила в отношении Москвы неверную политику.

«Санкции привели к ужесточению российской позиции. Надо отменять их в обмен на изменения российского курса», — высказал свое мнение Фийон.

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Ранее политик упоминал необходимость отмены ограничительных мер в отношении России в качестве одной из мер, направленных на решение проблем в сельском хозяйстве Франции. По мнению Фийона, санкции ведут к обеднению французских и европейских фермеров.

США, государства-члены Евросоюза, а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их с вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях. Также российские власти подчеркивают, что процедура воссоединения Крыма с Россией полностью соответствовала международным нормам.