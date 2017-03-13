В четырех регионах России направили на принудительные работы первых осужденных

Первые осужденные к принудительным работам прибыли в новые исправительные центры. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил директор федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко на коллегии ведомства, передает «Интерфакс».

«Введены в строй 11 исправительных центров исполнения нового вида уголовного наказания. Ставрополь, Смоленск, Тюмень и Архангельск уже приняли первых осужденных», — сказал он.

Новый вид уголовного наказания, не связанного с изоляцией от общества, — принудительные работы — начали применять в России с 1 января этого года.

Заключенные будут жить в общежитиях при исправительных центрах. Самостоятельно выбирать работу или покидать центр они не смогут. Также им полностью запретят употреблять алкоголь и играть в азартные игры. Однако, если к ним не будет претензий со стороны администрации, они смогут претендовать на оплачиваемый отпуск.

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Планировалось, что численность приговоренных в первый год достигнет шести тысяч человек, в перспективе их число может вырасти до 30 тысяч.

Согласно Уголовному кодексу, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. В случае уклонения осужденного от наказания, оно заменяется лишением свободы на тот же срок.

Принудительные работы были включены в УК в декабре 2011 года. Его должны были начать применять в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров вступление решения в силу было отложено сначала до 2014-го, а позднее — до 2017 года.