Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Новый вид уголовного наказания появился в России

Перейти в «Мою Ленту»

В России с 1 января начал действовать новый вид уголовного наказания — принудительные работы. Документ опубликован на сайте Кремля.

Первые четыре исправительных центра открылись в Тамбовской и Тюменской областях, а также в Ставропольском и Приморском краях. В них смогут разместиться до 900 осужденных. Позднее подобные центры откроют во всех регионах.

Данное наказание будет применяться к лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, а также к тем, кто впервые совершил тяжкое преступление. Принудительные работы станут альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

Заключенные будут жить в общежитиях при исправительных центрах. Самостоятельно выбирать работу или покидать центр они не смогут. Также им полностью запретят употреблять алкоголь и играть в азартные игры. Однако, если к ним не будет претензий со стороны администрации, они смогут претендовать на оплачиваемый отпуск.

В ноябре вице-премьер Ольга Голодец утверждала, что привлечение осужденных к принудительным работам в госкорпорациях станет демократичной мерой. «Это существенно меняет наше законодательство и его демократизирует», — заверила она.

Принудительные работы были включены в Уголовный кодекс РФ в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Его должны были начать применять в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров вступление решения в силу было отложено сначала до 2014, а позднее — до 2017 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голодец назвала демократичной мерой принудительные работы в госкомпаниях
Новый вид уголовного наказания появится в России в 2017 году
Общественный совет ФСИН назвал благом переработки в женской колонии
Последние новости
Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам
Власти сообщили о ликвидации напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста
Новый вид уголовного наказания появился в России
Хозяин клуба в Стамбуле сообщил о поступившем из США предупреждении о теракте
Деятельность коллекторов в России ограничили
Больше половины украинских студентов лишились стипендий
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Другие материалы рубрики
00:16 31 декабря 2016

Елка на потолке

Как отмечают Новый год в космосе
15:28 29 декабря 2016

У чиновника из Росреестра украли дипломат с деньгами

00:20 Сегодня

Путин поздравил россиян с Новым годом

17:18 31 декабря 2016

Тюменской старушке подарили елку взамен спиленной чиновниками

00:04 Сегодня

«Пойдем сома отпугнем»

Самые странные высказывания российских политиков за прошлый год
00:02 Сегодня

Чиновникам повысили пенсионный возраст

14:34 29 декабря 2016

Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии

16:34 31 декабря 2016

Путин в новогоднем обращении отметил роль трудностей в сплочении нации

17:44 22 декабря 2016

«Мозг мне больше не нужен»

Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
13:15 29 декабря 2016

Мария Захарова поведала о полученных от Деда Мороза подарках

13:41 31 декабря 2016

В Москве на Новый год объявили штормовое предупреждение

18:02 31 декабря 2016

Путин рассказал о способе стать волшебником

Россия
Елка на потолке
Как отмечают Новый год в космосе
«Пойдем сома отпугнем»
Самые странные высказывания российских политиков за прошлый год
Путин поздравил россиян с Новым годом
Новый вид уголовного наказания появился в России
Тюменской старушке подарили елку взамен спиленной чиновниками
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Путин в новогоднем обращении отметил роль трудностей в сплочении нации
Все материалы
Мир
Посольство России в СШАОставить нельзя выслать
Как и почему дипломатов принудительно отправляют на родину
Барак ОбамаПодарок от Обамы
В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов
Те, кто ушли
«Лента.ру» вспоминает известных людей, скончавшихся в 2016 году
Чуркин после голосования в Совбезе ООН призвал «не напускать туман»
Власти сообщили о ликвидации напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста
Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам
Хозяин клуба в Стамбуле сообщил о поступившем из США предупреждении о теракте
Все материалы
Бывший СССР
Карабахские военные на первой линии обороны армии обороны Нагорного Карабаха Назад в будущее
Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году
Больше половины украинских студентов лишились стипендий
Нил УшаковПедальный зачет
Какими курьезами отметился 2016 год на просторах бывшего СССР
Украина захотела вернуть осужденного в России шпиона
Порошенко в Донбассе наградил сенатора Маккейна псевдоукраинской винтовкой
Грузинский вице-премьер нарядился Сантой и поздравил детей
Полиция помешала сталкерам отпраздновать Новый год в Чернобыле
Все материалы
Финансы
«Мы вспомним, что такое середина девяностых»
Андрей Мовчан о близком и далеком будущем экономики России
В ожидании шока
Почему в России опять заговорили о девальвации
Правительство приняло к исполнению трехлетний бюджет
Деятельность коллекторов в России ограничили
Курс доллара вырос до 60,58 рубля
«Нафтогаз» получит кредит в 500 миллионов долларов на закупку газа
Эксперты отметили рекордный рост деловой активности в сфере услуг в России
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
«Аэрофлот» начал издавать ежемесячный бортовой журнал для детей
ФАС возбудила новые дела в отношении Lenovo и Superwave Group
«Газпром» одолжит 310 миллионов евро на «Турецкий поток»
Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»
«МегаФон» предложил четыре решения для оптимизации бизнес-процессов в новом году
Все материалы
Силовые структуры
Разминирование Алеппо
Как российские военные инженеры чистят город от мин и невзорвавшихся боеприпасов
Пьянки, go home
Печальные последствия корпоративных посиделок в канун Нового года
Грабители с пистолетом забрали 5 миллионов рублей из машины москвича
Подозреваемые в атаке на бойцов Росгвардии арестованы
Российским военным поставят новые легкие пулеметы РПК-16
Кровавый спирт
Кто напал на экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Новой Москве
Рогозин высмеял заявление Киева о превосходстве украинских ракет над российскими
Все материалы
Наука и техника
Григорий РаспутинНечистая рать
С какими оккультистами и чернокнижниками общался Николай II до прихода Распутина
Трезвые мечты
Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»
На одной волне
Самые главные научные открытия 2016 года по версии «Ленты.ру»
К Земле приблизятся две кометы
Ученые предсказали разрушение российских городов
iPhone 7 PlusВзрывы и огрызки
Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»
Назван действенный способ похудения
Все материалы
Спорт
Евгения Медведева«Скоро покажу прыжок в пять оборотов»
Новогоднее интервью чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой
Сергей КарякинБлицкриг
Как победа над Карлсеном открыла Карякину дорогу к титулу чемпиона мира
Ронда Роузи (слева)«Забудьте о Ронде Роузи»
Как бразильянка Аманда Нуньес уничтожила экс-чемпионку UFC
Врачи оценили состояние бойца Мирзаева после нападения
Карлсен рассказал о своих эмоциях от победы Карякина на чемпионате мира по блицу
Пострадавший при нападении в Москве боец ММА Мирзаев прооперирован
Появилось видео побега Карлсена с церемонии награждения на ЧМ по блицу
Все материалы
Культура
Самые ожидаемые альбомы 2017-го
10 релизов, которые сделают новый год еще лучше
Путину подарили щит и меч князя Владимира из «Викинга»
Грибной вождь
Кино каникул с Денисом Рузаевым: от «Викинга» до «Кредо убийцы»
Рэп-концерт в Коннектикуте закончился убийством двух человек
Умер первый менеджер The Beatles
СМИ раскрыли содержание завещания Джорджа Майкла
В пятом сезоне шоу «Голос» победила Дарья Антонюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Лабутены есть, а денег нет
Шутки Путина, Галустян в роли Кадырова и другие вирусные ролики 2016 года
ЦРУ и тараканы
Навальный против Киселева и «Ревизорро» против всех — главные скандалы 2016 года
WP сообщила об атаке «российских хакеров» на американские электросети
Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка
Калининградским чиновникам запретили использовать «Яндекс.Почту», Skype и Gmail
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
Девочка и два вора
Из-за кого Вашингтон ввел новые санкции и выслал российских дипломатов
Все материалы
Ценности
Рождественский романс
Какие весенние подарки можно дарить на зимний праздник
Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра
Да пошли они все!
Дарить часы — это больше не плохая примета
Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео
Россиянкам показали новогодний триллер
Все в этом будем
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Все материалы
Путешествия
Елки-палки
Как выглядит главный символ Нового года в разных уголках мира
Гламурная глубинка
Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
Кумыс и лосиные губы
Вкусные правила и исключения современной якутской кухни
Работа крымского аэропорта существенно осложнилась из-за непогоды
Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске
Американский лайнер вернулся в аэропорт после дебоша из-за туалета
Названо самое страшное место в мире
Все материалы
Из жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
Лось пробежался наперегонки с машиной в Монтане
Любовь и другие неприятности
Самые громкие свадьбы и разводы 2016 года
Британский пилот «нарисовал» в небе поздравление с Новым годом
Развенчавшего миф о Деде Морозе итальянского дирижера выгнали из детского шоу
Индонезиец отметил свой 146-й день рождения
Все материалы
Сорок огненных лет
Отмечаем юбилей прародителя всех «хот-хэтчей» в компании первого VW Golf GTI и GTI Clubsport
«Тесла» решила выйти на российский рынок
«Гелик» против «Брабуса»
Дед Мороз, гонки, салют, дрифт и много чего еще
Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Две «Мазды» на самой опасной дороге на Земле
Мы взяли одну классическую машину, одну будущую классику и отправились на остров Мэн
«Форд» дал советы по зимнему вождению
Путеводитель по «Дакару» 2017 года
Когда смотреть и за кого болеть на главном ралли-рейде года
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы