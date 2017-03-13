В НАСА показали «гнездо» гипергигантов

НАСА опубликовало снимок звездного кластера Westerlund 1, удаленного от Земли на расстояние в 15 тысяч световых лет. Скопление состоит из гипергигантов — редко встречающихся в Млечном Пути звезд огромной массы и размеров. Фотография была получена с помощью космического телескопа «Хаббл».

Westerlund 1 был исследован в 2002-2005 годах. Астрофизики провели спектрографические и фотометрические наблюдения скопления, в ходе которых был определен спектральный тип звезд, измерена температура поверхности и светимость. Было обнаружено, что в его состав входят гипергиганты. Одна из звезд — красная Westerlund 1-26 — в 1500 раз больше Солнца, ее диаметр сравним с диаметром орбиты Юпитера.

По астрономическим меркам кластер является довольно молодым, его возраст составляет около трех миллионов лет. Составляющие его звезды образовались примерно в одно и то же время и обладают одинаковым химическим составом.

Кластерами называют гравитационно связанную группу звезд, которые имеют общее происхождение и двигаются в гравитационном поле галактики как единое целое.