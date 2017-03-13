Квантовую пену и крошечные черные дыры показали в анимации

YouTube-канал Reigarw Comparisons представил анимацию, в которой показаны сравнительные размеры различных физических объектов от субатомных частиц до черных дыр и галактических скоплений.

Самой маленькой структурой, по версии авторов, является квантовая пена, из которой состоит ткань пространства-времени. Далее идет планковская частица, которая представляет собой черную дыру минимально возможного размера. Один из самых больших объектов во Вселенной — комплекс сверхскоплений Рыб-Кита — достигает миллиард световых лет в поперечнике.