В Госдуме назвали США главным регулятором нефтяного рынка

ОПЕК больше не является регулятором нефтяного рынка, эта роль перешла к сланцевым производителям США. Об этом в понедельник, 13 марта, в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Таким образом парламентарий прокомментировал текущую ситуацию с изменением нефтяных котировок. По словам Завального, себестоимость добычи у американских компаний — 50-70 долларов за баррель.

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«В этом диапазоне они уже начинают работать и каждый раз, когда рыночная отметка превышает 50 долларов за баррель, добыча сланцевой нефти растет. Но при этом капиталовложения в добычу традиционной нефти сильно упали. В результате может получиться, что не останется вообще никакой нефти, кроме сланцевой, и это грозит дефицитом и, соответственно, ростом цен», — отметил он.

При этом российский бюджет достаточно защищен от колебаний нефтяных цен, так как в него заложена стоимость нефти в 40 долларов за баррель, напомнил глава комитета по энергетике.

По информации на 16:00 мск, стоимость эталонного сорта нефти Brent составляла 51,23 доллара за баррель. По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии она упала на 0,3 процента. Начиная с 7 марта она подешевела почти на пять долларов. Падение котировок началось после публикации данных о растущих коммерческих запасах в США. Кроме того, число действующих буровых установок в Соединенных Штатов выросло до 617.

До марта на рынок нефти оказывало позитивное влияние соглашение о сокращении добычи, подписанное ОПЕК с некоторыми странами-производителями (в том числе и с Россией).