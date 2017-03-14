Полицейские в Екатеринбурге после обеда забыли в кафе автомат Калашникова

Управление МВД по Свердловской области инициировало проверку в связи с потерей табельного оружия экипажем ГИБДД полиции Екатеринбурга. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, 13 марта сотрудники ДПС зашли пообедать в одно из кафе Екатеринбурга. После приема пищи один из них забыл на стуле табельный автомат Калашникова с полным боекомплектом.

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«Такое ЧП с потерей табельного автомата на территории Свердловской области произошло впервые. Начальник регионального полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Бородин поручил кадровому подразделению детально разобраться в ситуации и принять самые жесткие меры реагирования», — сказал Горелых.

Лежавший без присмотра в кафе автомат увидел неработающий местный житель 1976 года рождения. Он забрал оружие и оставил записку с номером своего телефона.

«К счастью, эта история закончилась благополучно. Оружие никто не применил», — сообщил представитель МВД. Полиции вернули АКС-74У и все патроны к нему.

Горелых добавил, что в ходе проверки будет дана оценка проступку потерявшим оружие сотрудникам ГИБДД, также могут понести наказание их руководители за ненадлежащий контроль за личным составом.