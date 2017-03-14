Сын Рогозина стал вице-президентом ОАК

Алексей Рогозин — сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего в правительстве оборонный комплекс, во вторник, 14 марта, назначен на должность вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте госкорпорации.

Рогозину-младшему предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК, а также консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной корпорации. Одной из ключевых задач названо обновление парка транспортных самолетов Минобороны и других министерств и ведомств.

Формирование транспортного дивизиона ОАК предполагает создание единого контура управления транспортными программами — тяжелого Ил-76, легкого Ил-112, перспективных среднего и сверхтяжелого транспортников.

«Головной компанией транспортного дивизиона станет ОАО "Ил". На его базе произойдет консолидация ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряда ремонтных предприятий», — указывается в пресс-релизе.

33-летний Алексей Рогозин до назначения в ОАК с марта 2016 года работал заместителем директора департамента имущественных отношений Минобороны. До этого он занимал должность директора «Алексинского химического комбината», а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.