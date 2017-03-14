На iPhone 7 запустили Windows XP

Видео: Hacking Jules / YouTube

Автор YouTube-канала Hacking Jules смог запустить операционную систему Windows XP на iPhone 7. Для подтверждения того, что использовался именно последний «яблочный» смартфон, блогер продемонстрировал интерфейс настройки кнопки «Домой» (Home), который появился только в iPhone 7. Также он показал, что на устройстве установлена последняя версия iOS 10.2.1.

Для Windows XP блогер использовал эмулятор iBox, основанный на DOSBox. Управление курсором в ОС осуществляется с помощью свайпов, и в ходе тестов автору удалось запустить панель управления системы и калькулятор.

Windows XP была выпущена корпорацией Microsoft в октябре 2001 года. Последняя версия системы вышла в апреле 2008 года, а поддержка ОС прекратилась в 2014 году.