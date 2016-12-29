У Windows появился «зеленый экран смерти»

Пользователи тестовой сборки Windows 10 (build 14997) столкнулись с «экраном смерти» зеленого цвета, вместо привычного синего. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что «синий экран смерти» изменит цвет на зеленый только у пользователей Windows Insider, которые имеют доступ к тестовым версиям системы. Изменения были произведены для того, чтобы разработчикам было проще определять, с какой версией ОС возникли проблемы. Почему выбор Microsoft пал именно на зеленый цвет, остается загадкой.

«Синий экран смерти» является сообщением о критической системной ошибке в операционных системах Microsoft Windows. С выпуском Windows 8 в компании обновился экран с ошибкой, и вместо отображения детальной технической информации использован упрощенный подход, понятный для пользователей, при котором отображается грустный смайлик и сообщение о необходимости перезагрузки компьютера.

В Windows 10, в свою очередь, в случае ошибки на дисплее отображается QR-код, который помогает специалистам разобраться в причинах сбоя, а простым пользователям — найти решение проблемы в интернете.