Компания De Bethune показала часы с метеоритом

Нишевый бренд De Bethune представил новую модель часов DB28 в дизайне которой использована часть метеорита возрастом 5 тысяч лет. Его обнаружили в Аргентине в прошлом году. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Циферблат синего цвета создан из сплава никеля и железа. Корпус модели выполнен из вороненого титана, который часовщики полировали вручную, а задняя крышка — из розового золота.

Циферблат стилизован под звездное небо. Запаса хода часов хватает на пять дней, под водой они непроницаемы на глубине до 30 метров. Часы дополнены синим ремешком из кожи аллигатора с застежкой из розового золота. Их цена — 278 тысяч долларов.

Материалы по теме Узкий круг Кто создает нишевые часы и как на них разбогатеть в кризис

Компания De Bethune была основана в 2002 году. Штаб-квартира располагается в швейцарском Л’Оберсоне.