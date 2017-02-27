Японская марка воссоздала часы Стива Джобса

Японская часовая компания Seiko перезапустила модель Chariot. Часы выглядят как те, что носил американский предприниматель и один из основателей Apple Стив Джобс, сообщает Highsnobiety. С ними он запечатлен на фотографии 1984 года.

Коллекция Nano Universe вышла ограниченным тиражом и претерпела незначительные изменения по сравнению с оригинальными часами. Диаметр циферблата был увеличен с 33 до 47,5 миллиметра. В линейку вошли 1982 экземпляра, что символизирует год их выпуска.

Seiko (Seiko Holdings Corporation) — японская компания по производству часов, прецизионных инструментов и точной механики. Основана Хаттори Кинтаро в 1881 году в Токио.

Первоначально компания занималась продажей часов и украшений, собственное часовое производство открыла в 1892 году. В настоящее время выпускает как кварцевые, так и механические часы в премиальных линиях Credor, King Seiko и Grand Seiko.