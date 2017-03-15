В американском штате Нью-Мексико разбился самолет ВВС США

В американском штате Нью-Мексико разбился одномоторный турбовинтовой самолет U-28A ВВС США. Об этом в среду, 15 марта, сообщает местный телеканал KOB4.

На борту находились три члена экипажа, они погибли

Авария произошла после выполнения упражнения «пролет с касанием»: летчики имитируют заход на посадку, касаются взлетно-посадочной полосы шасси и снова поднимают машину в воздух. После отработки этого маневра U-28A стал набирать высоту, но по неизвестным причинам свалился в штопор и рухнул в 1,5 километрах от полосы.

От удара о землю машина загорелась, огонь был потушен подоспевшими пожарными.

27 февраля в Калифорнии самолет Cessna 310, на борту которого находились двое супругов и трое подростков, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе. В результате авиакатастрофы погибли четверо пассажиров самолета, одна девушка-подросток выжила: при ударе о землю ее выбросило из самолета. Пострадавшую доставили в местную больницу.