Порошенко исключил досрочные выборы в Раду

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он сообщил в среду, 15 марта, передает издание «Лiга.Новости».

По его словам, очередные выборы депутатов парламента, как и планировалось, состоятся в 2019 году. «Решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент... Я хочу успокоить всех оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов... я им не подарю», — отметил Порошенко.

В январе спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в Раду в 2017 году не будет. «Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине, извне, это сценарий не украинский», — отметил он.

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В декабре 2016 года газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в Раде сообщила, что парламент может быть распущен будущей весной. Такая необходимость, по его словам, возникла из-за нежелания парламентских партий работать в существующем составе. Одним из главных инициаторов досрочно прекратить деятельность Рады VIII созыва называли лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Кроме того, отмечалось, что эту идею поддерживает «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко.

Верховная Рада VIII созыва была избрана в октябре 2014 года. Срок ее полномочий истекает в 2019 году. В состав украинского парламента вошли представители 10 политических партий и 96 самовыдвиженцев.