СБУ обвинила Москву в подготовке беспорядков на новом Майдане

Россия пытается использовать мероприятия, посвященные очередной годовщине событий Евромайдана, для «провоцирования насилия и массовых беспорядков». Об этом, как сообщает телеканал «112», заявил в среду, 15 февраля, руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

«Мы видим, что РФ пытается использовать этот повод [мероприятия, посвященные Евромайдану] для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков. По нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами. в подготовке восьми из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих восьми мероприятий три организуются с территории РФ», — заявил Ткачук.

Представитель СБУ также обвинил Москву в попытках «исказить историю» Украины и память украинцев. В частности, он заявил, что несколько групп в социальных сетях, созданных якобы украинскими патриотами, на самом деле администрировались гражданином РФ Сергеем Жуком, который пытался таким образом спровоцировать беспорядки на Украине.

14 февраля организация радикальных украинских националистов и нетерпимых гомофобов «Наждак» призвала своих сторонников, гетеросексуалов, принести огнестрельное оружие на запланированные акции протеста в центре Киева.

О том, что на 20 февраля в украинской столице намечены масштабные митинги, стало известно 7 февраля. Ожидается, что в бессрочных мероприятиях примут участие обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и боевики-националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в России) и «Наждак».

Главная цель протестных мероприятий — назначение досрочных выборов в Верховную Раду, главным врагом назван президент страны Петр Порошенко. Националисты пообещали также в первый день нового Майдана поставить в центре украинской столицы палатки.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.

Киев регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва в свою очередь отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.