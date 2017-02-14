Гетеросексуалов призвали принести на новый Майдан в Киеве огнестрельное оружие

Организация радикальных украинских националистов и нетерпимых гомофобов «Наждак» призвала своих сторонников, гетеросексуалов, принести огнестрельное оружие на запланированные на 20 февраля акции протеста в центре Киева. Об этом говорится на странице движения во «ВКонтакте».

«Берите зарегистрированное оружие с собой на акцию. А незарегистрированное держите неподалеку. Не бойтесь, мы победим», — говорится в публикации.

Отмечается, что главная цель протестных мероприятий — назначение досрочных выборов в Верховную Раду, главным врагом назван президент страны Петр Порошенко. Националисты пообещали также в первый день нового Майдана поставить в центре украинской столицы палатки.

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О том, что на 20 февраля в украинской столице намечены масштабные акции протеста, издание «Вести» сообщило 7 февраля. Ожидается, что в бессрочных мероприятиях примут участие обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и боевики-националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в России) и «Наждак». «Нынешнее правительство — самое отвратительное за всю историю Украины. Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия», — пообещал один из организаторов Николай Дульский. Он добавил, что действующая сейчас в Раде парламентская коалиция создана силами с нулевым рейтингом и является незаконной.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.