В Закарпатье задержан администратор антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Закарпатье администратора антиукраинских групп в соцсетях. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщается на сайте спецслужбы.

Житель Ужгорода подозревается в создании фейковых аккаунтов и администрировании сообществ, «где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на востоке Украины».

В ходе обыска у мужчины изъяли компьютер. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК Украины («Распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти»).

Вооруженный конфликт в Донбассе разгорелся весной 2014-го после того, как Киев начал военную операцию в Донецкой и Луганской областях, чтобы подавить протесты, вызванные насильственной сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва в свою очередь отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.