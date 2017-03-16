В Госдуме отметили перемену отношения украинцев к Порошенко

Большинство жителей Украины за время конфликта в Донбассе изменили свое отношение к действующему президенту Петру Порошенко. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«Постепенно глаза открываются, в первую очередь на самой Украине, у простых людей. Совсем недавно мы беседовали с представителями Киева, и они выступали жестко против Порошенко», — сказал он.

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Украинцы осознают, что глава государства находится под контролем Запада, отметил депутат. «На Украине понимают, что страна идет не по тому пути, куда-то катится, но не могут предложить альтернативный вариант действий», — пояснил он.

1 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что представители киевских властей рано или поздно предстанут перед судом за боевые действия на юго-востоке Украины.

Петр Порошенко пришел к власти в результате внеочередных выборов в мае 2014 года. Решение о досрочном голосовании приняла Верховная Рада в связи с госпереворотом и отстранением Виктора Януковича от должности президента.