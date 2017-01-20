В Порошенко увидели сходство с Pussy Riot

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в кибервойне против всего мира с целью получить поддержку европейских политиков и найти страну, которая укроет его от правосудия, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Свою позицию он озвучил в беседе с «Лентой.ру».

«Совершенно понятно, что он по аналогии с Pussy Riot будет поливать грязью любые российские органы власти, лишь бы понравиться уже немногочисленным западным политикам, которые могут предоставить ему политическое убежище», — сказал парламентарий.

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По его мнению, Порошенко осознает, что завершит свой президентский срок досрочно. «Уже даже депутаты Верховной Рады говорят, что пора делать майдан, пора делать переворот, пора его смещать, потому что он не чувствует изменяющейся мировой ситуации», — отметил он.

Свинцов выразил уверенность, что украинского лидера ждет международный трибунал. По его мнению, Порошенко утратил доверие большинства европейских политиков, а избранный президент США Дональд Трамп ему не симпатизирует. «Пока он сейчас неприкосновенен как президент, он пользуется последними деньками своей, скорей всего, несчастливой жизни», — добавил российский депутат.

Ранее в четверг президент Украины Порошенко заявил, что Россия ведет глобальную кибервойну против всего мира. По его словам, этому имеется много свидетельств.

В 2012 году панк-рок группа Pussy Riot несанкционированно спела в храме Христа Спасителя так называемый «панк-молебен». Участниц коллектива Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к 2 годам колонии общего режима. Для Самуцевич в октябре 2012 года наказание изменили на условное. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013 года, за два месяца до окончания срока заключения.