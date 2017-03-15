Раскрыта причина смерти создателя домашнего ядерного реактора

Кеннет Хан (Kenneth Hahn), отец «Радиоактивного бойскаута» Дэвида Хана (David Hahn), рассказал истинную причину смерти своего сына. Мужчина умер вовсе не из-за своих экспериментов с химическими реактивами, а из-за отравления алкоголем, пишет Ars Technica.

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«Дэйв обычно покупал еду в магазине "Уолмарт". Было около 22:30, и, видимо, он как раз пошел за покупками, — рассказывает Хан-старший. — Его нашли мертвым в туалете спустя 20 минут».

Ссылаясь на заключение врачей, он рассказал, что в крови Дэвида обнаружили опасный уровень алкоголя. Кеннет добавил, что незадолго до смерти сына он ходил вместе с ним на обследования, в результате которых выяснилось, что радиация не оказала на его организм никаких пагубных воздействий.

Дэвид Хан прославился после того, как в 17-летнем возрасте попытался создать самодельный ядерный реактор-размножитель в сарае рядом со своим домом на окраине Детройта. Он умер в сентябре 2016 года и, как писали СМИ, это могло случиться из-за его опытов с радиацией.