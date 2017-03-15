Названы лучшие аэропорты мира

Сингапурский аэропорт Чанги назван лучшим в мире по версии британской исследовательской компании Skytrax. Авиагавань занимает первую строчку топа уже пятый год подряд. С полным списком из 100 аэропортов можно ознакомиться на сайте компании.

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На втором месте разместился Международный аэропорт Токио (четвертое место в 2016 году), третья позиция досталась южнокорейскому Инчхону (минус одно место за год). В десятку лидеров вошли авиагавани Мюнхена, Гонконга, Дохи и аэропорт Тюбу (Япония), а также Цюриха, Лондона и Франкфурта-на-Майне.

В сотне лидеров оказались три российских аэропорта — Домодедово занял 74-ю строчку (53-я в 2016 году), Шереметьево — 81-ю (78-я в 2016 году), а авиагавань Казани оказалась на 98-й позиции (100-я в 2016 году).

Skytrax World Airport Awards считается главной премией в области оценки аэропортов. Опрос охватывает представителей 105 стран. В этом году в нем приняли участие почти 14 миллионов пассажиров. Всего оценивались порядка 550 аэропортов по всему миру.

