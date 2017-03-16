Сотрудник Apple рассказал о секретной машине для ремонта iPhone

Один из бывших сотрудников Apple опубликовал снимки устройства под названием «Машина для калибровки iPhone». Прибор используется для осуществления обслуживания аппаратов компании прямо в магазине Apple Store, пишет Motherboard.

«Машина для калибровки iPhone» установлена в каждом магазине компании, но о ее существовании знают единицы. Источник рассказал, что использование этих устройств началось после выхода iPhone 5s.

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«Это был большой неуклюжий аппарат, который выглядел так, словно его собрали на заднем дворе», — рассказал бывший сотрудник техподдержки Apple Genius. По его словам, перед установкой смартфона приходилось настраивать машину в течение получаса, а внутри находилась опасная жидкость, которую нужно было носить в перчатках.

Устройство может осуществлять калибровку камеры и дисплея, а также чинить сканер отпечатков пальцев Touch ID. Подобная возможность недоступна сторонним сервисам. Таким образом компания монополизировала некоторые виды ремонта iPhone.